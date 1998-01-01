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خوري يثمِّن دور العاهل الأردني في رعاية كنيسة القيامة في القدس

الثلاثاء 07 مايو 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

ثمّن رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس  في فلسطين رمزي خوري دور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في رعاية المقدسات الإسلامية المسيحية في مدينة القدس، والتي كان آخرها تبرعه بترميم كنيسة القيامة على نفقته الخاصة.

وقال خوري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن تلك المواقف والأفعال في رعاية ومتابعة المقدسات المسيحية في المدنية المقدسة تؤكد من جديد حرص الملك عبد الله الثاني وإصراره على الحفاظ على التلاحم الإسلامي المسيحي الذي تميزت به المدينة المقدسة، وتقوية روبط الأخوة والتعايش المشترك والتضامن الذي مثّل خط الدفاع الأول عن عروبة المدينة المقدسة وكرّس وحدة المصير في مواجهة سياسات التهويد الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على الوجود العربي الإسلامي المسيحي في العاصمة الأبدية لفلسطين مدينة القدس.

وأضاف أن قيام الملك بترميم كنيسة القيامة، يأتي بعد المكارم الملكية السابقة بترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة، وإسهاماته في دعم ترميم موقع عُمّاد السيد المسيح عليه السلام، تأكيدا وتجسيدا للدور الدور الأردني والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والمدافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومهد المسيح عليه السلام.

#رمزي خوري #كنيسة القيامة

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