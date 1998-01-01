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أبو مويس يبحث مع جامعتي "القدس المفتوحة" و"الخليل" النهوض بقطاع التعليم العالي

الثلاثاء 07 مايو 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع وفدين من جامعتي القدس المفتوحة برئاسة يونس عمرو رئيس الجامعة، والخليل برئاسة رئيس أمناء الجامعة نبيل الجعبري؛ مجموعة من القضايا الخاصة بتطوير قطاع التعليم العالي.

وأشاد أبو مويس بالتطور الذي حققته الجامعتان، خاصةً في المجال الأكاديمي، مضيفاً أن الوزارة تعمل يداً بيد مع الجامعات والكليات للارتقاء بقطاع التعليم العالي.

من جانبهما، قدّم الوفدان التهاني للوزير أبو مويس بتكليفه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرين إلى أهمية تكاتف الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي.

وحضر اللقاء من الوزارة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي إيهاب القبج، ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي محمد الراميني.

#القدس المفتوحة #التعليم

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