التربية والتعليم: تضرر 13 مدرسة نتيجة التصعيد على غزة

غزة / سما /

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، إن 13 مدرسة على مستوى قطاع غزة تعرضت للضرر الكبير نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن المدارس تعرضت لتكسير نوافذ زجاجية وأبواب وحدوث تصدعات وشقوق في الجدران، إضافة لوصول الرمال وشظايا الصواريخ الإسرائيلية للفصول وساحات المدارس.

وتوزعت الأضرار على مناطق، مديرية شمال غزة 3 مدارس، مديرية شرق غزة مدرسة واحدة، مديرية غرب غزة مدرسة واحدة، مديرية الوسطي مدرستان، مديرية شرق خان يونس مدرسة واحدة، ومديرية غرب خان يونس 5 مدارس.