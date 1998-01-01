الدعم المالي القطري جاء بعد زيارة قام بها الشيخ وبشارة للدوحة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ان الدعم المالي الذي اعلنت عنه قطر امس لصالح فلسطين جاء نتيجة زيارة وفد فلسطيني الى قطر.

واضاف الشيخ في تغريدة على تويتر" بتكليف من الرئيس قمت بزيارة دولة قطر بصحبة وزير المالية د.شكري بشاره والتقينا وزير الخارجية القطري ووزير المالية وتم الاتفاق على منح فلسطين ٤٨٠ مليون $ بين منح وقروض لدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته . شكرا صاحب السمو الشيخ تميم وشكرا لقطر الشقيقه".

واعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الاثنين، على موقعها الرسمي في تويتر ان الامير القطري تميم بن حمد قرر تخصيص 480 مليون دولار للضفة والقطاع دعما للشعب الفلسطيني.