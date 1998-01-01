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ثنائي أياكس يحدد موقفه من صيام رمضان

الثلاثاء 07 مايو 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثنائي أياكس يحدد موقفه من صيام رمضان


وكالات / سما /

يأتي شهر رمضان بالصيام طوال النهار للمسلمين وهو ما يكون موضع حديث لبعض اللاعبين الذين يدينون بالإسلام خاصة عندما يكونوا من نجوم اللعبة.

ويلعب في نادي أياكس الثنائي المغربي نصير مزراوي وحكيم زياش والذين أبلغوا إدارة النادي بنيتهم صيام الشهر الكريم رغم أن الفريق مقبل على مباريات مهمة.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن مزراوي وزياش سيكونا صائمين حتى مع مواجهة توتنهام القادمة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الهولندي بهدف نظيف.

وكان ثنائي المنتخب المغربي قد شارك في فوز أياكس الأخير على ويليم بأربعة أهداف مقابل لاشيء في نهائي كأس هولندا.

#أياكس #رمضان

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