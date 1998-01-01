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أصحاب حواسيب ديل.. احذروا هذا البرنامج

الثلاثاء 07 مايو 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أصحاب حواسيب ديل.. احذروا هذا البرنامج


وكالات / سما /

حذرت شركة “ديل” من وجود ثغرات أمنية ببرنامج “سبورت آسيست” (Support Assist) بالكثير من الحواسيب المكتبية والمحمولة الخاصة بها.

وأوضحت الشركة الأميركية أن مهمة البرنامج تتمثل في تثبيت برامج التشغيل المناسبة وتحديثها، وهو مثبت بشكل مسبق في معظم حواسيب “ديل”.

ووفقا للباحث الأمني بيل ديميركابي، فإن البرنامج ينطوي على ثغرتين أمنيتين تتيحان للقراصنة إمكانية تسريب أكواد ضارة على الحواسيب بدل تثبيت البرامج المساعدة لنظام التشغيل “ويندوز”.

وقال ديميركابي إن البرامج الخبيثة تعمل في حالة وجود المتسلل على الشبكة المحلية نفسها، لذا شددت “ديل” على ضرورة ترقية برنامج سبورت آسيست إلى الإصدار 3.2.0.90 الآمن، أو الأعلى على وجه السرعة.

#ديل #حواسيب #البرنامج

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