نصيحة للآباء: لا تتركوا الأطفال جالسين بهذه الطريقة

وكالات / سما /

حذر خبراء صحيون من الآلام التي قد تصيب الأطفال، من جراء جلوسهم فترة طويلة على شكل الحرف الإنجليزي "W".

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، عن خبراء قولهم إن هذه الطريقة شائعة بين الأطفال، وهي عبارة عن توازي الركبتين مع أسفل الجسم والقدمين.

ونقلت الصحيفة عن مركز علاج الأطفال، أن حدوث الأمر للأطفال في عمر العامين، ربما يوقف تطور الثبات الوسطي والتوازن الجسمي.

وقالوا إن الأمر الذي قد يؤثر على قدرتهم على القفز والركض، فضلا عن مشكلة خلع الورك.

وأوضحت اختصاصية تقويم العظام، أفني تريفدي، أن جلوس الأطفال على شكل حرف W، قد يتسبب في الكثير من المشكلات للأطفال، وربما تظل مدى الحياة.

وأضافت أن الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ضغط كبير على الرقبة والكتفين ومنطقة أعلى الظهر.

ولذلك، ينصح الآباء بتصويب جلسة أطفالهم، عبر وضع أقدامهم فوق بعضها البعض، أو ضعها في اتجاه الأمام.