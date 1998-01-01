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ادخال جهاز تصوير شرايين القلب (OCT) في فلسطين

الثلاثاء 07 مايو 2019 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تمكن مستشفى النجاح الوطني الجامعي من إدخال جهاز تصوير شرايين القلب OCT الخدمة بقسم القلب والقسطرة ،حيث يعد المستشفى الجامعي الأول في فلسطين الذي حقق تطوراً سريعاً في جودة الخدمات الطبية المقدمة في كافة أقسامه وتخصصاته لا سيما قسم القلب الذي ادخل مؤخرا جهاز تصوير الشرايين OCT إلى القسم . حيث تم إجراء أول عملية باستخدام هذا الجهاز ، وأوضح رئيس قسم القلب البروفيسور (م) يونس دار عموري الذي أجرى العملية بمساعدة طاقمه الطبي بأن هذه الإضافة النوعية ستعمل على تسهيل عمل الأطباء و تزيد من دقة التشخيص للحالات الأكثر تعقيداً .

وأشار د. دار عموري أيضا أن هذه تقنية تساعدنا على التحديد بدقة كل من موضع ووضع وحجم الشبكيات بالنسبة لجدار الشريان التاجي , كما أنها تقلل من مخاطر تضيق الشبكية وتجلطها في المستقبل وينصح المرضى باللجوء إلى هذا الإجراء في حال وجود تضيق في الشريان الرئيسي ووجود تضيقات على تفرع في الشرايين وخاصة المرضى الذين يعانون من تضيق في الشريان الرئيسي.

#القلب #شرايين

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