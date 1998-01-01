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هلال القدس يكرر فوزه على النجمة اللبناني

الثلاثاء 07 مايو 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يكرر فوزه على النجمة اللبناني


رام الله / سما /

حقق هلال القدس فوزا قاتلا على النجمة اللبناني (2-1), ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي.

ويعدّ الانتصار هو الثاني تواليا لهلال القدس على النجمة, إذ سبق له أن هزمه بنفس النتيجة قبل أيام قليلة في الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقدم النجمة عبر علي حمام (54), لكن هلال القدس ردّ بهدفين عن طريق عدي الدباغ (77 و91).

وأكمل هلال القدس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي نعمة (39).

ورفع الفائز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث, وبقي رصيد الخاسر دون نقاط في المركز الرابع والأخير.

#هلال القدس #النجمة اللبناني

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