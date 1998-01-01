لاعب بلجيكي يكسر رقم مارادونا مع نابولي

وكالات / سما /

سجل البلجيكي درايس ميرتينز مهاجم نابولي، هدفا أمام كالياري (2-1)، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإيطالي.

وذكر الحساب الرسمي لـ"الفيفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ميرتينز كسر رقم الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، في عدد الأهداف المسجلة بالدوري الإيطالي، بقميص نادي نابولي.

وأوضح أن النجم البلجيكي وصل إلى هدفه رقم 82 بـ"الكالتشيو" بقميص نابولي، ليتخطى مارادونا صاحب الـ81 هدفا، ويصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي، خلف أنطونيو فوجاك (102 هدفا)، ومارك هامسيك (100 هدف).