كيف سيكون رد فعل أنصار ليفربول ضد سواريز وكوتينيو؟

وكالات / سما /

أعدت هيئة الإذاعة البريطانية تقريراً حول كيفية الاستقبال الذي يعده أنصار ليفربول للثنائي لويس سواريز وفيليب كوتينيو خلال مواجهة برشلونة في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتوقع الصحافي مارك لاورنسون أن يقوم مشجعو ليفربول “بذبح” فيليب كوتينهو و لويس سواريز منذ بداية المباراة المقررة مساء يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد ، والتي يحتاج بها الريدز أربعة أهداف للوصول إلى النهائي.

وسيتوجه النادي الإسباني إلى أنفيلد بفارق 3-0 سجلها في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ، ولهذا السبب سيبلغ برشلونة المباراة النهائية من المسابقة حتى لو خسر بهدفين مقابل لاشيء غداً.

وسجل لويس سواريز في مباراة الذهاب الهدف الأول ضد ناديه السابق واختار الاحتفال بشكل لا يتماشى مع أقسام معينة من مشجعي ليفربول ، وبالتالي سوف تسعى هذه الشريحة من المشجعين للرد عليه بقوة مساء يوم الثلاثاء.

وحلل لاورنسون عبر قناة “بي بي سي 1” الكيفية التي سيتعامل بها مشجعو ليفربول مع سواريز وكوتينيو في ملعب أنفيلد وقال : “الجماهير ستمنح هذين اللاعبين استقبالاً جيداً في بداية الأمر ومن ثم سيتغير المزاج تجاههما”.

وتابع بقوله : “التهديف هو أصعب ما تفعله في كرة القدم ، إذا سجلت هدفاً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، فهل من المهم حقاً أن تحتفل ضد الفريق الذي اعتدت أن تلعب معه؟ ، خصوصا إنه كان بارعاً في ليفربول”.

وفيما يتعلق بتوقعاته حول ردود فعل الجماهير يوم الثلاثاء واضاف : “سأخبركم كيف سيكون الأمر مثيراً للاهتمام ، حفل الاستقبال بمجيء سواريز وكوتينهو سيكون جيداً ، حتى تبدأ المباراة ، من المحتمل بعدها أن يذبحوا كلاهما”.