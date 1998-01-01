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أنطونيو كونتي يحدد أين سيكون في الموسم القادم

الثلاثاء 07 مايو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنطونيو كونتي يحدد أين سيكون في الموسم القادم


وكالات / سما /

تحدث المدرب أنطونيو كونتي عن مستقبله في الموسم المقبل ، والمكان الذي قرر العمل به بعد شهور على غيابه عن الملاعب بسبب مشاكل قانونية في عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

وتوقف أنطونيو كونتي عن العمل على الصعيد التدريبي منذ مغادرته تشيلسي الصيف الماضي ، لكنه كشف الآن أن هناك فرصة كبيرة للعودة إلى أحد الأندية الكبيرة في الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل.

وتمتع المدرب التكتيكي الإيطالي بمشوار إداري ناجح في مسيرته ، حيث فازت بثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع يوفنتوس ، قبل أن ينسج نفس القصة الناجحة في أول مواسمه في الدوري الإنجليزي.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية عن أنطونيو كونتي قوله : “هناك فرصة بنسبة 60 في المائة للبقاء في إيطاليا ، وفرصة بنسبة ثلاثون في المائة للعمل في الخارج ، وفرصة بنسبة عشرة في المائة لعدم العمل”.

وحول ما إذا كانت هناك مفاوضات مع أي طرف وأاجب : “لا يمكنني القول ما إذا كنت سأدرب في داخل إيطاليا أو خارجها ، حتى الآن لا يوجد شيء ، أنا شخصياً لم أتفاوض من أي نادٍ لأنه أمر مبكر بعض الشيء”.

وتؤكد الصحافة الإيطالية أن يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان وروما على وجه التحديد من بين الأندية التي تتقاتل للحصول على خدمات المدرب أنطونيو كونتي ، فيما تؤكد بعض المصادر أن إنتر ميلان هو الأقرب الآن.

#أنطونيو كونتي

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