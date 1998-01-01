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مانشستر يونايتد يتواصل مع ديبالا ويحدد سعره

الثلاثاء 07 مايو 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يتواصل مع ديبالا ويحدد سعره


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية اليوم الأثنين، عن تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس، استعداداً لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن إدارة مانشستر يونايتد تواصلت بالفعل مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، وأبدت رغبتها الشديدة في ضمه من يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وقالت أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستعد لتقديم عرضاً إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني، للظفر بخدمات الأرجنتيني باولو ديبالا أحد قادة السيدة العجوز.

وأوضحت أن يوفنتوس الإيطالي يفكر جدياً في الموافقة على عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يرغبون في التخلي عن بعض اللاعبين في الفريق بعد الفشل الذريع في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وعلى رأسهم باولو ديبالا.

وكان باولو ديبالا لاعباً هامشياً في خطط ماكس أليجري هذا الموسم، والذي يبدو أنه لا يلائم خطط المدرب الإيطالي، وسيطمح الفريق إلى بيعه في سوق الانتقالات الصيفية.

#باولو ديبالا

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