نديم قطيش يهاجم صواريخ المقاومة في غزة وناشطون يردون

وكالات

هاجم الإعلامي اللبناني الشهير، نديم قطيش، صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة، ما أثار سخطا واسعا ضده.

قطيش، وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، تساءل: "كم وجبة إفطار تشتري قيمة مئات الصواريخ التي أطلقت من غزة؟".

وأثارت تغريدة قطيش سخطا واسعا، إذ اتهمه مغردون بارزون بـ"الارتزاق"، والتغريد بأمر من الحكومة السعودية، التي يروج نديم قطيش لها باستمرار.

وقال ناشطون إن قيمة صواريخ المقاومة في غزة، لا تعدل عشر قيمة الصواريخ والقنابل التي تلقيها السعودية على اليمن.

وأوضح ناشطون، أن نديم قطيش، يجهل أن مقاومة المحتل لا تقارن بالطعام، داعينه إلى مراجعة حساباته في هذه المسألة.

وفي تغريدة أخرى، زعم قطيش، أن حركة "حماس"، وزعيم تنظيم الدولة "أبا بكر البغدادي"، أداتان بيد إيران.

وأضاف: "أمس حركوا بيدق البغدادي، واليوم بيادق غزة.. جبناء نظام طهران يسخنون الردود ولكن بدماء غيرهم.. إيران المأزومة ترد بغزة والبغدادي والآتي أكثر.. حبذا لو بطل (السبع دقائق ونصف) يقاتل وجهاً لوجه. غزة تعاني بالطبع ولكن الحل العاقل هو تفاهمات سياسية في إطار اتفاق سلام وليس صواريخ التنك!".

وكان مغردون سعوديون، أبرزهم الكاتب تركي الحمد، هاجموا صواريخ المقاومة في غزة، معتبرينها السبب في جلب الدمار للمدينة المحاصرة منذ سنوات طويلة.