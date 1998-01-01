هنية يشكر قطر على دعمها الشعب الفلسطيني بـ480 مليون$

غزة / سما /

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه تلقى باحترام بالغ وتقدير عالٍ القرار الأميري القطري بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والذي يأتي في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك.

وعبر هنية في بيان صحفي عن خالص شكره وعرفانه لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولدولة قطر قيادًة وشعبًا لهذا الموقف الكريم الذي يعبر عن الأصالة والعروبة والإنتماء لهذه الأمة.

وأضاف "يأتي هذا الموقف النبيل امتدادًا للمواقف القومية الثابتة لدولة قطر الشقيقة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في مختلف المحافل الدولية والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة".

وختم هنية قائلا: "وإن شعبنا الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لدولة قطر الشقيقة والتي لم تتوقف يومًا حتى في أصعب الظروف بما يعكس حقيقة المواقف القطرية العروبية الأصيلة تجاه فلسطين وشعبها".