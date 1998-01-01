موقع عبري يكشف: هذه هي شروط الفصائل الفلسطينية لوقف اطلاق النار

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، مساء الأثنين، النقاب عن مطالب الفصائل الفلسطينية، من إسرائيل، عبر مصر، للموافقة على وقف اطلاق النار، خلال التصعيد الأخير.

وذكر الموقع العبري، أن الفصائل الفلسطينية، أبلغت مصر، أنه من أجل التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار، على إسرائيل الالتزام بتطبيق التفاهمات الأخيرة، التي تم التوصل اليها برعاية مصرية.

وقال موقع والا، إن الفصائل طلبت من القاهرة، السماح باستئناف دخول الأموال القطرية لغزة، وعدم التعرض للمتظاهرين على حدود القطاع، وتوسعة ساحة الصيد ببحر غزة، واستئناف دخول البضائع للقطاع.

وزعم الموقع العبري، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لم ترغبا في إطالة جولة القتال، بسبب بدء شهر رمضان، وبسبب تواجد السنوار والنخالة بالقاهرة، ووافقوا على وقف اطلاق النار.

وأضاف الموقع، أن الفصائل، وعلى رأسها حماس والجهاد، وضعت عدة شروط للموافقة على وقف اطلاق النار، وأنهم رفضوا وقف اطلاق النار، حتى توافق إسرائيل على تطبيق التفاهمات الأخيرة.

وبحسب الموقع العبري، هددت الفصائل بغزة، بالاستمرار بالقتال، حتى موعد عقد مهرجان المسابقة الأوروبية "اليورو فيجين" في إسرائيل، منتصف الشهر الجاري.

وأشار الموقع، الى أن الأطراف وبرعاية مصر، اتفقوا على وقف اطلاق النار، بنفس المطالب والشروط السابقة، التي تم التوصل اليها مسبقا خلال التصعيد السابق، وهي: عدم توقف التظاهرات على الحدود، وادخال البضائع للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد، وادخال الأموال القطرية للقطاع.