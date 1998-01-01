  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موقع عبري يكشف: هذه هي شروط الفصائل الفلسطينية لوقف اطلاق النار

الثلاثاء 07 مايو 2019 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف: هذه هي شروط الفصائل الفلسطينية لوقف اطلاق النار


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، مساء الأثنين، النقاب عن مطالب الفصائل الفلسطينية، من إسرائيل، عبر مصر، للموافقة على وقف اطلاق النار، خلال التصعيد الأخير.

وذكر الموقع العبري، أن الفصائل الفلسطينية، أبلغت مصر، أنه من أجل التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار، على إسرائيل الالتزام بتطبيق التفاهمات الأخيرة، التي تم التوصل اليها برعاية مصرية.

وقال موقع والا، إن الفصائل طلبت من القاهرة، السماح باستئناف دخول الأموال القطرية لغزة، وعدم التعرض للمتظاهرين على حدود القطاع، وتوسعة ساحة الصيد ببحر غزة، واستئناف دخول البضائع للقطاع. 

وزعم الموقع العبري، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لم ترغبا في إطالة جولة القتال، بسبب بدء شهر رمضان، وبسبب تواجد السنوار والنخالة بالقاهرة، ووافقوا على وقف اطلاق النار.

وأضاف الموقع، أن الفصائل، وعلى رأسها حماس والجهاد، وضعت عدة شروط للموافقة على وقف اطلاق النار، وأنهم رفضوا وقف اطلاق النار، حتى توافق إسرائيل على تطبيق التفاهمات الأخيرة.

وبحسب الموقع العبري، هددت الفصائل بغزة، بالاستمرار بالقتال، حتى موعد عقد مهرجان المسابقة الأوروبية "اليورو فيجين" في إسرائيل، منتصف الشهر الجاري.

وأشار الموقع، الى أن الأطراف وبرعاية مصر، اتفقوا على وقف اطلاق النار، بنفس المطالب والشروط السابقة، التي تم التوصل اليها مسبقا خلال التصعيد السابق، وهي: عدم توقف التظاهرات على الحدود، وادخال البضائع للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد، وادخال الأموال القطرية للقطاع.

الأكثر قراءة اليوم

أهم بنود "اتفاق التهدئة" الجديد بين "غزة" و"إسرائيل"

مقاومة غزة تنسف صفقة القرن ..عبد الباري عطوان

الهستيريا الإسرائيليّة…المقاومة بغزة باتت جيشًا نظاميًا كأيّ جيشِ في الغرب ومُزوّدًة بالأسلحة المُتطوّرة

استياء إسرائيلي واسع من مشاهد الدمار الكبير في المستوطنات وانتقادات لاذعة لنتنياهو

لابيد: ما فعله نتنياهو ضد غزة في الأيام الأخيرة يمكن تلخيصه بثلاث كلمات!

نتنياهو يعلن العودة لسياسة الاغتيالات ويصدر تعليماته بشأن التعزيزات على حدود غزة

نتنياهو: وجهنا ضربة لحماس والجهاد والمعركة لم تنته بعد ونستعد للاستمرار بها

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : إسرائيل ستسمح بإدخال 30 مليون دولار لــ"حماس"

تطور نوعي للمقاومة الفلسطينية أم "أسباب سرية أخرى لوقف اطلاق النار" ؟

المنظومة

المنظومة الامنية الاسرائيلية: التهدئة ستنهار سريعا بدون تسوية واحتمالات التصعيد قائمة وعالية

lvl220170112120454

احتجاجات دولية إثر قصف الاحتلال لمبنى في غزة بذريعة انه مقر الوحدات "السيبرانية" للمقاومة

اسرائيل

قناة عبرية: لهذا السبب.. وفد اممي من جميع اقطار العالم سيصل الى اسرائيل غدا!