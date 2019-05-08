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انخفاض ملموس على الحرارة

الثلاثاء 07 مايو 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض ملموس على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو  اليوم الثالاثاء غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبياُ الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/05/08: يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبياُ الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الخميس 2019/05/09: يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبياُ الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الجمعة 2019/05/10: يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبياُ الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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