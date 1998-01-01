الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم أمام البضائع حتى الاحد المقبل

غزة / سما /

أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر و الحدود، اليوم الاثنين، شركات القطاع الخاص في غزة بقرار الحكومة الاسرائيلية باستمرار اغلاق معبر كرم ابو سالم امام البضائع.

وقالت إدارة المعابر والحدود في بيان مقتضب، إن الجانب الإسرائيلي سيسمح فقط لادخال المحروقات بكافة أنواعها عبر معبر كرم أبو سالم.

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وأضافت أن الاغلاق سيستمر حتى صباح الاحد لان المعبر سيغلق يومي الأربعاء والخميس بسبب الاعياد الاسرائيلية، إضافة لاغلاقه يومي الجمعة والسبت بسبب الإجازات الأسبوعية من كل اسبوع.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت فرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزةغدا الثلاثاء، وذلك بحجة ما يسمى ذكرى "عيد الاستقلال".