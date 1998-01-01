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الرئيس يهاتف عم الشهيد فادي بدران

الإثنين 06 مايو 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف عم الشهيد فادي بدران


رام الله / سما /

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، عم الشهيد فادي راغب بدران من قطاع غزة، معزيا باستشهاده.

وعبر الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، عن تعازيه الحارة وخالص مواساته، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الشهيد بدران (31 عاما) ارتقى أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المدرسة الأميركية شمال قطاع غزة، كما أصيبت زوجته وطفلتاه بجروح خطيرة.

والشهيد بدران أسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ست سنوات ونصف.

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