الرئيس يهاتف عم الشهيد فادي بدران

رام الله / سما /

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، عم الشهيد فادي راغب بدران من قطاع غزة، معزيا باستشهاده.

وعبر الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، عن تعازيه الحارة وخالص مواساته، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الشهيد بدران (31 عاما) ارتقى أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المدرسة الأميركية شمال قطاع غزة، كما أصيبت زوجته وطفلتاه بجروح خطيرة.

والشهيد بدران أسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ست سنوات ونصف.