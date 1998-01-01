واشنطن ترسل حاملة الطائرات"ابراهام لنكولن" وقوات خاصة لمواجهة ايران

واشنطن /سما/

أعلنت الولايات المتحدة ليلة امس بأنها سترسل قوات خاصة الى قيادة الشرق الأوسط. وذلك حتى تبعث رسالة الى ايران بموجبها ان أي مساس بالمصالح الامريكية أو أي هجوم على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سيتم مواجهته برد مدمر.

ويشار الى ان الولايات المتحدة أرسلت الى الشرق الأوسط حاملة الطائرات "ابراهام لنكولن" وقوات عسكرية إضافية.

وقال مستشار الامن القومي للإدارة الامريكية جون بولتون بان هذه الخطوة تنفذ بسبب :"سلسلة من علامات التحذير المشبوهة، الولايات المتحدة تبعث حاملة الطائرات ابراهام لنكولن والقوات الخاصة التابعة لها للشرق الأوسط. الحديث يدور عن رسالة واضحة لا هوادة بها للنظام الإيراني، ان كل هجوم على مصالح الولايات المتحدة او حلفائنا سيتم مواجهته برد لا هوادة فيه ".

وأضاف بولتون :"لن نخوض حربا ضد ايران، لكننا مستعدين للرد على أي خطوة عدوانية أو استفزازية، ان كانت عن طريق حلفاء ايران، الحرس الثوري أو القوات الإيرانية النظامية".

وبعث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم تهديدا لإيران على خلفية ارسال حاملة الطائرات الى الشرق الأوسط. وقال في حديث لصحافيين انه "اذا تعرضت الولايات المتحدة للهجوم من قبل حزب الله او منظمة أخرى موالية لايران – فاننا نرى ان ايران هي المسؤولة عن ذلك".

جاء الإعلان الأمريكي الحاد بعد أسابيع قليلة من اعلان واشنطن عن الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مما زاد التوتر بين البلدين.

من جهة أخرى، قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتأهب لإعلان حزمة عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع.

ونقل الموقع عن مسؤولين اثنين في الحكومة الأميركية قولهما إن العقوبات قد تعلن الأربعاء المقبل، تزامنا مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وبحسب الموقع ذاته، فإن المسؤولين لم يفصحا عن طبيعة العقوبات، لكنهما أكدا أنها قد تشمل قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني، غير قطاع الطاقة.