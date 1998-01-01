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مستوطن يعثر على صاروخ غير منفجر في أشكلون

الإثنين 06 مايو 2019 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن يعثر على صاروخ غير منفجر في أشكلون


القدس المحتلة / سما /

عثر مستوطن من عسقلان على قذيفة صاروخية كاملة كانت قد سقطت في فناء منزله خلال يومي التصعيد الماضيين دون أن تنفجر، الأمر الذي أثار خوفا وهلعا شديدا بين المستوطنين من سكان الحي.

وبحسب موقع روتر العبري فقد هرعت طواقم الشرطة والإنقاذ بما في ذلك قوات هندسة المتفجرات إلى المكان لإخلاء الصاروخ، حيث طلبوا من جميع مستوطني الحي مغادرة منازلهم إلى حين الانتهاء من ابطال مفعول الصاروخ.

ومن جانبها فقد أعلنت بلدية عسقلان بأن صوت الانفجارات التي هزت المدينة قبل قليل ناجمة عن قيام قوات هندسة المتفجرات بتفجير الصاروخ المذكور عن بعد .

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