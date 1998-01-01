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انتقادات حادة لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

الإثنين 06 مايو 2019 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتقادات حادة لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة


القدس المحتلة / سما /

وجهت قيادات رفيعة بالجيش الاسرائيلي انتقادا لاذعا ضد قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة العقيد ليرون بتيتو بسبب تصرفه الساذج الذي أدى إلى اصابة الضابط والمجندة يوم الجمعة الماضي بنيران قناصة من قطاع غزة.

ووفقا للقناة العبرية الثانية فقد أصيب الضابط والمجندة في مناطق صلاحيات اللواء الجنوبي في فرقة غزة الذي يخضع تحت مسؤولية العقيد ليرون بتيتو.

وأوضحت المصادر أن تصرفات العقيد بتيتو لم تكن مهنية، حيث أنها أدت إلى مكوث الضابط والمجندة في منطقة مكشوفة لخطر القنص على الحدود مع قطاع غزة.

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