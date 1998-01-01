بيت لحم: موظفو سلطة المياه يضربون عن العمل

بيت لحم / سما /

نفذ عمال وموظفي سلطة المياه والمجاري في محافظة بيت لحم إضرابا عن العمل واعتصموا أمام مقر الدائرة، وذلك احتجاجا على فصل سبعة من الموظفين "بشكل تعسفي" بحسب وصف الموظفين ونقابتهم.

وقالت ايفون رشماوي احدى الموظفات اللواتي تم فصلهن بانها فوجئت بالقرار، وان الادارة بررت ذلك نظرا لبلوغها سن التقاعد المحدد بـ60 عاما، مع ملاحظة ان ذلك ليس مدونا في النظام الاساسي للمؤسسة، وقالت "كنا نتوقع ان تقوم الدائرة بتكريم موظفين خدموا فيها لعقود طويلة من الزمن".

وقال حسن العروج مدير التدقيق في الدائرة انه فصل وزملائه بطريقة جرحتهم وانه "تم التعامل معنا عن طريق المراسلات، ولم يكلف احد من المسؤولين نفسه بان يتواصل مع احد من الموظفين المفصولين بهذه القضية"، موضحا ان "سلطة المياه والمجاري تعاني من مشاكل عديدة من بينها ان علاوات الموظفين متوقفة بشكل عام منذ خمس سنوات، اضافة الى ان السلطة لا تتصدى لمشاكل وقضايا اكثر اهمية وحساسية ومن بينها موضوع الفاقد من المياه، والذي تبلغ نسبته 42% اي ما يعادل 12 مليون شيقل سنويا، وكان من الاولى ان تحل هذه المشكلة التي من شانها ان تفاقم وضع الدائرة بشكل كبير، وليس ان تقدم على فصل سبعة من الموظفين ليلقوا على قارعة الطريق".

ووصف عصام الشاعر رئيس نقابة الموظفين في سلطة المياه والمجاري ببيت لحم القرار بانه "تعسفي وخطوة غير انسانية من شأنها ان تؤثر على عائلات هؤلاء الموظفين من الناحية المعيشية"، موضحا ان القرار اتخذ رغم عدم استنفاذ كافة طرق الحوار، ومن بينها تدخل محافظ بيت لحم كامل حميد في شهر ديسمبر الماضية.

من جانبه قال المدير العام للدائرة اكرم نصار، بان قرار الفصل اتخذ بموجب القوانين المعمول بها في فلسطين، وابلغ هؤلاء الموظفين في الاول من نيسان الماضي بقرار انهاء خدمتهم ومنحوا شهرا كاملا، كما وسيمنحون نهاية الخدمة، (راتب شهر عن كل سنة عمل)، اضافة الى 10% من الراتب من صندوق التوفير مناصفة ما بين الدائرة ونقابة الموظفين، ولذلك كان قرار انهاء الخدمة قانوني، وقد ابلغوا ايضا بشكل قانوني ولكن تفاجئنا برفضهم الامتثال للقرار وظلوا في عملهم منذ ستة ايام، وابلغناهم بان ذلك بدون مقابل، فحصل الاضراب اليوم بشكل مفاجيء واثر على عمل السلطة، اذ لم يقم الموظفون اليوم باعمالهم بما في ذلك الجباية من المواطنين.

ووزعت بلدية بيت لحم توضيحا من قبل رئيس البلدية انطون سلمان، بصفته رئيس مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري، اوضح فيه طبيعة ما حدث مع أحد موظفي سلطة المياه والمجاري الذي شارك في الاضراب وقال إنّ "الموظف المُضرب حضر الساعة الـ12 ظهراً، وأصرّ على حضور اجتماع وهو مُضرب، وتحدّث بكلام /خارج الإطار/، ما اضطرني لإبلاغه بأنّه موقوف عن العمل الى حين البتّ في قضيته".

من جانبه قال عصام الشاعر "انه في خطوة تعسفية وغير قانونية قام رئيس مجلس الادارة بوقف المهندس حمزة حلايبه عن العمل بسبب مشاركته في الإضراب الذي يخوضة العاملين للمطالبه بحقوقهم".