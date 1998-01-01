  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع طفل دهسا جنوب الخليل

الإثنين 06 مايو 2019 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل دهسا جنوب الخليل


الخليل / سما /

لقي الطفل محمد موسى الصوص ( 12 عاما) مساء اليوم الاثنين، مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس في بلدة الريحية جنوب الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الطفل المذكور تعرض لحادث دهس أثناء عبوره الطريق في بلدته الريحية، حيث جرى نقله ومحاولة اسعافه الى مستشفى يطا الحكومي، لكنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى .

وأضاف البيان بأنه قد تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وأكد البيان القاء القبض على سائق المركبة المتسبب في الحادث وتوقيفه مدة 24 ساعة لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه أصولا.

الأكثر قراءة اليوم

أهم بنود "اتفاق التهدئة" الجديد بين "غزة" و"إسرائيل"

كتائب القسام حاولت تنفيذ عمليتين عبر الطوافات.. تعرف على التفاصيل

الاعلام العبري: نقترب من وقف اطلاق نار بين إسرائيل وحماس خلال ساعات

مصدر دبلوماسي دولي: قطر تجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد بغزة وتثبيت التفاهمات

استياء إسرائيلي واسع من مشاهد الدمار الكبير في المستوطنات وانتقادات لاذعة لنتنياهو

بالفيديو.. القسام يدمر جيب عسكري شمال القطاع

غزة: هدوء حذر في أعقاب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار ابتداء من فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

lvl220170112120454

احتجاجات دولية إثر قصف الاحتلال لمبنى في غزة بذريعة انه مقر الوحدات "السيبرانية" للمقاومة

اسرائيل

قناة عبرية: لهذا السبب.. وفد اممي من جميع اقطار العالم سيصل الى اسرائيل غدا!

غزة

يديعوت: اسرائيل لم تحقق قصة نجاح في التصعيد مع غزة و نتنياهو وكوخافي علقا بوضع لم يرغبا فيه

سرايا القدس - ارشيف

الهستيريا الإسرائيليّة…المقاومة بغزة باتت جيشًا نظاميًا كأيّ جيشِ في الغرب ومُزوّدًة بالأسلحة المُتطوّرة

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو: وجهنا ضربة لحماس والجهاد والمعركة لم تنته بعد ونستعد للاستمرار بها