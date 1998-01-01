مصرع طفل دهسا جنوب الخليل

الخليل / سما /

لقي الطفل محمد موسى الصوص ( 12 عاما) مساء اليوم الاثنين، مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس في بلدة الريحية جنوب الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الطفل المذكور تعرض لحادث دهس أثناء عبوره الطريق في بلدته الريحية، حيث جرى نقله ومحاولة اسعافه الى مستشفى يطا الحكومي، لكنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى .

وأضاف البيان بأنه قد تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وأكد البيان القاء القبض على سائق المركبة المتسبب في الحادث وتوقيفه مدة 24 ساعة لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه أصولا.