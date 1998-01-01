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الناصرة: مقتل توفيق زهر في جريمة إطلاق نار

الإثنين 06 مايو 2019 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: مقتل توفيق زهر في جريمة إطلاق نار


الناصرة/سما/

قُتل توفيق زهر، وهو في الخمسينيات من عمره، ظهر اليوم الإثنين، جرّاء جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، أسفرت عن إصابة شخص آخر أيضا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن ملثما أطلق عيارات نارية صوب محل تجاري في الشارع الرئيسي (بولس السادس) قرب منطقة ديانا، ما أدى إلى إصابة شخصين، توفي أحدهما بعد فترة وجيزة على إثر إصابته بجروح حرجة.

وتُشير معلومات أولية إلى أن القتيل زهر، لم يكن هو المستهدف في جريمة إطلاق النار، وإنما تواجده في المكان لحظة إطلاق الرصاص كان محض صدفة.

وشهدت المنطقة أزمة سير حادة، فيما تجمهر عدد من الناس بالمكان، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين بإطلاق النار.

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