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قناة عبرية: لهذا السبب.. وفد اممي من جميع اقطار العالم سيصل الى اسرائيل غدا!

الإثنين 06 مايو 2019 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: لهذا السبب.. وفد اممي من جميع اقطار العالم سيصل الى اسرائيل غدا!


غزة / سما /

من المقرر أن يصل وفد من سفراء جميع انحاء العالم بالامم المتحدة، الى اسرائيل برئاسة سفيرها داني دانون" للاطلاع على اضرار التصعيد الامني مع القطاع.

وبحسب موقع القناة 7 العبرية،  سيصل وفد من سفراء الأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم إلى "إسرائيل" غدا الثلاثاء للقيام بجولة في جنوب البلاد للإطلاع على أضرار الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة في ضوء الحوادث الأمنية الأخيرة.

ووفقا للقناة،  سيبدأ الوفد زيارته لمنزل موشيه أغادي، الذي قتل بصاروخ سقط في ساحة منزله، ثم إلى مدرسة أرلوزروف في المدينة التي أصابتها صواريخ حماس.

واوضحت القناة العبرية أن السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة داني دانون سيترأس الوفد الاممي غدا.

ترجمة: مؤمن مقداد

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