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النقابات الاردنية تطالب بدعم غزة وبطرد سفير اسرائيل

الإثنين 06 مايو 2019 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقابات الاردنية تطالب بدعم غزة وبطرد سفير اسرائيل


عمان /سما/

دعت النقابات المهنية الاردنية الحكومة بطرد سفير الاحتلال الاسرائيلي وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز .

كما دعت في بيان لها لرئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي اليوم الدول العربية والاسلامية إلى ترجمة لغة الإدانة والاستنكار للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى أفعال والقيام بدور فاعل ومنتج دفاعاً ودعماً وإغاثةً للأهل في القطاع المحاصر.

وطالبت بمحاكمة "زمرة المجرمين في هذا الكيان الغاصب أمام المحاكم الدولية لما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية".

وقال البيان ان غزة برجالها ونسائها وشيوخها وأطفالها، عنواناً شامخاً من عناوين الكرامة والعزة والصمود.

واضاف ان الاحتلال الاسرائيلي يمعن في صلفه وتوحشه ويحاول مجدداً بهمجيته التي لا تعرف حداً أن يكسر توازن الردع الذي كرسته معادلةً سواعد الأبطال في فصائل المقاومة وهي تخوض معركة الأمة دفاعاً عن الأرض والإنسان والمقدسات والتاريخ.

وقال إن النقابات المهنية وهي تتابع بألم ممزوج بالفخر المشهد في غزة هاشم، تدين وتستنكر الهجمة الصهيونية الشرسة، وعصاباتها الآثمة على قطاع غزة.

واشار الى أن الاحتلال يمعن في الضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وينتهك حقوق الإنسان، ويرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة الصامد جرائم حرب.

وأكدت النقابات إن قطاع غزة يشكل اليوم سداً منيعاً تسقط أمام بنيانه المرتكز على عنوان المقاومة والكرامة أوهام "صفقة القرن" المشبوهة ومحاولات البائسين في واشنطن والكيان الصهيوني تصفية القضية العربية الفلسطينية وشطب قضية اللاجئين وحق العودة وتمرير مخططات التوطين والوطن البديل.

ودعت الفصائل الفلسطينية على اختلاف انتماءاتهم إلى تجاوز الانقسام الراهن والتمسك بالثوابت العربية الفلسطينية والمضي في بناء مشروع وطني جامع المقاومة فيه العنوان والمرتكز.

كما دعت شعوب العالم وقواه الحرة الحية إلى تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للشعب العربي الفلسطيني.

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