إنتخاب ماهر المصري رئيسا لمجلس إدارة جمعية بنوك فلسطين

رام الله / سما /

انتخبت الهيئة العامة لجمعية البنوك في فلسطين، ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني، رئيسا لمجلس إدارة جمعية البنوك، وهي المرة الأولى التي يرأس فيها رئيس مجلس إدارة بنك محلي رئاسة الجمعية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لجمعية البنوك في فلسطين، المنعقد اليوم الأحد الموافق 05/05/2019، بمقرها في مدينة البيرة، وحضره ممثلون من وزارة الاقتصاد الوطني والمستشار القانوني للجمعية.

كما انتخبت الهيئة العامة، جوزيف نسناس المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان، نائبا للرئيس، وكانت الهيئة العامة في بداية الاجتماع قد صادقت على التقرير الإداري عن أعمال الجمعية وعلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات عن العام 2018، وأقرت خطة العمل والموازنة التقديرية الجمعية للعام 2019، كما تم إبراء ذمة مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وإعادة تعيين شركة طلال أبو غرالة، كمدقق خارجي للجمعية عن السنة الحالية

وفي اجتماع مجلس الإدارة المنتخب تم انتخاب جمال حوراني مدير منطقة فلسطين للبنك العربي، لمنصب أمين سر المجلس، وهاني ناصر مدير عام البنك الإسلامي العربي، أمينا للصندوق، ويتألف مجلس الإدارة كذلك، من الأعضاء: أحمد الحاج حسن مدير عام البنك الوطني، والرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح الهدمي، ومدير عام مصرف الصفا نضال البرغوثي، ومدير عام بنك فلسطين رشدي غلاييني، والمدير الإقليمي لبنك الأردن حاتم فقهاء.

وأوكل مجلس الإدارة للمستشار القانوني للجمعية، متابعة الإجراءات اللازمة لدى جهات الاختصاص، لتثبيت القرارات المتخذة حسب الأصول.

ومن الجدير ذكره ان جمعية البنوك في فلسطين تأسست عام 1998، بمبادرة من البنوك العاملة في فلسطين كمؤسسة غير ربحية تمثل القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل على رعاية مصالحه.