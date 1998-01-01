الحكومة العراقية: نسعى إلى إنهاء تواجد القوات التركية بالوسائل الدبلوماسية

بغداد /سما/

أفادت الحكومة العراقية اليوم الاثنين، بأنها تعمل على إنهاء تواجد القوات التركية على أراضيها بالوسائل الدبلوماسية.

وقالت وثيقة رسمية، نشرت اليوم بتوقيع عبد الكريم هاشم مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن "الحكومة العراقية تدرك أن تواجد القوات التركية على أراضيها يؤثر سلبًا على أمن واستقرار البلدين، وهي تسعى إلى إنهاء التواجد التركي على أراضيها بالوسائل الدبلوماسية".

وأضافت الوثيقة: "بلغ عدد قوات التحالف الدولي في العراق حتى شهر كانون أول/ديسمبر الماضي 8956 فردًا منهم 6132 من القوات الأمريكية بصفة مستشارين ومدربين ودعم وإسناد جوي".

وذكرت الوثيقة التي جاءت تفاصيلها بناءً على طلب من النائب في البرلمان العراقي فالح حسن جاسم من كتلة السند الوطني، أن اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نهاية عام 2008 لم تحدد مدة بقاء تلك القوات، لافتة إلى تنظيم الأنشطة خلال وجود القوات الأمريكية في العراق بشكل مؤقت.

وتطالب كتل وتيارات شيعية ممثلة في البرلمان العراقي إلى إصدار قانون يتيح إخراج القوات الأجنبية من العراق الأمر الذي ترفضه التيارات السنية التي ترى أن الخطر لا ما يزال يحيط بالعراق من الجماعات الارهابية.