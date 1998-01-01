  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحكومة العراقية: نسعى إلى إنهاء تواجد القوات التركية بالوسائل الدبلوماسية

الإثنين 06 مايو 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة العراقية: نسعى إلى إنهاء تواجد القوات التركية بالوسائل الدبلوماسية


بغداد /سما/

 أفادت الحكومة العراقية اليوم الاثنين، بأنها تعمل على إنهاء تواجد القوات التركية على أراضيها بالوسائل الدبلوماسية.

وقالت وثيقة رسمية، نشرت اليوم بتوقيع عبد الكريم هاشم مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن "الحكومة العراقية تدرك أن تواجد القوات التركية على أراضيها يؤثر سلبًا على أمن واستقرار البلدين، وهي تسعى إلى إنهاء التواجد التركي على أراضيها بالوسائل الدبلوماسية".

وأضافت الوثيقة: "بلغ عدد قوات التحالف الدولي في العراق حتى شهر كانون أول/ديسمبر الماضي 8956 فردًا منهم 6132 من القوات الأمريكية بصفة مستشارين ومدربين ودعم وإسناد جوي".

وذكرت الوثيقة التي جاءت تفاصيلها بناءً على طلب من النائب في البرلمان العراقي فالح حسن جاسم من كتلة السند الوطني، أن اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نهاية عام 2008 لم تحدد مدة بقاء تلك القوات، لافتة إلى تنظيم الأنشطة خلال وجود القوات الأمريكية في العراق بشكل مؤقت.

وتطالب كتل وتيارات شيعية ممثلة في البرلمان العراقي إلى إصدار قانون يتيح إخراج القوات الأجنبية من العراق الأمر الذي ترفضه التيارات السنية التي ترى أن الخطر لا ما يزال يحيط بالعراق من الجماعات الارهابية.

الأكثر قراءة اليوم

أهم بنود "اتفاق التهدئة" الجديد بين "غزة" و"إسرائيل"

الفصائل بغزة تبعث برسالة للمخابرات العامة المصرية مفادها..

قناة عبرية تزعم تنفيذ حماس لأول هجوم صاروخي من الجو في غزة

الاعلام العبري: نقترب من وقف اطلاق نار بين إسرائيل وحماس خلال ساعات

كتائب القسام حاولت تنفيذ عمليتين عبر الطوافات.. تعرف على التفاصيل

الرئيس: ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان.. وهذا ما اتمناه من حماس!

مصدر دبلوماسي دولي: قطر تجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد بغزة وتثبيت التفاهمات

الأخبار الرئيسية

السنوار والنخالة

قناة عبرية تزعم: خلافات بين النخالة والسنوار في القاهرة بشأن التهدئة

سرايا القدس - ارشيف

الهستيريا الإسرائيليّة…المقاومة بغزة باتت جيشًا نظاميًا كأيّ جيشِ في الغرب ومُزوّدًة بالأسلحة المُتطوّرة

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو: وجهنا ضربة لحماس والجهاد والمعركة لم تنته بعد ونستعد للاستمرار بها

غانتس وساعر: لا انجازات لاسرائيل في وقف النار ونتنياهو يريد تكريس فصل غزة عن الضفة

انتشال

انتشال شهيدين ارتقيا أمس في استهداف شمال القطاع