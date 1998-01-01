قناة عبرية تزعم: خلافات بين النخالة والسنوار في القاهرة بشأن التهدئة

القدس المحتلة / سما /

زعمت قناة 13 العبرية، اليوم الإثنين، أن خلافات نشبت بين أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والمتواجدين في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.

وبحسب القناة، فإن النخالة اعترض على الاتفاق وحاول تخريب المفاوضات التي كانت تجري في القاهرة، لكن حماس نجحت في فرض رغبتها على ضرورة وقف القتال، قبل أن يتوافق الجانبان على ذلك.

وأشارت إلى مواجهة حادة شهدتها الاجتماعات بالقاهرة، حيث اتهم النخالة حماس أنها فقدت طريق المقاومة والجهاد ضد إسرائيل، وأنه لا بد من الذهاب لمواجهة ضد إسرائيل للتأكيد على أن المقاومة الطريق الصحيح وليست المفاوضات التي انتهجتها السلطة الفلسطينية ولم تأتِ بنتائج للفلسطينيين.

ووفق زعم القناة، فإن حماس أردات من جانبها، أن تُظهر للجهاد أنها تؤمن بالمقاومة، وأن هذه الطريق لم تتخلَ عنها، وأن حماس استخدمت الجهاد الإسلامي كذريعة بأنه "الولد الشرير" الذي يرفض الهدوء بسبب تنصل إسرائيل من التفاهمات.

واعتبرت القناة أن حماس ربحت من التصعيد على مستويات عدة منها داخلية وأخرى خارجية، كإعادة نفسها على جدول الأعمال، ووقف الاحتجاجات ضد الوضع الاقتصادي بغزة وغيره. في حين أن الجهاد الإسلامي بدا قويا خلال التصعيد في رسالة وجهها لإيران التي تموله وتسعى هي الأخرى لتخريب التفاهمات، بحسب زعمها.