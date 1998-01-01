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الولايات المتحدة يمكن ان تراجع علاقاتها مع الدول "المعادية لإسرائيل"

الإثنين 06 مايو 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة يمكن ان تراجع علاقاتها مع الدول "المعادية لإسرائيل"


واشنطن /سما/

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لمراقبة "معاداة السامية"،  ان الولايات المتحدة ستراجع علاقاتها مع الدول "المعادية لإسرائيل".وفق ما اوردته وكالة رويترز.

وقال الان كار ان واشنطن ستراجع علاقاتها مع حكومات وقادة دول تأخذ خلالها معاداة السامية مساحة كبيرة في مقاربة هذه العلاقات، في تحول بالسياسة الامريكية نحو معاداة الصهيونية بمعاداة السامية.

ورفض المبعوث الأمريكي تسمية أي دول او قادة او تحديد الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة بالخصوص. 

المبعوث الأمريكي صرح انه سيثير القضية خلال اللقاءات الثنائية التي سيجريها في انحاء العالم، حيث سيجري محادثات صريحة بالخصوص "وراء الأبواب المغلقة".

وتابع انه "لا يمكنني الإعلان عن الأدوات الدبلوماسية التي سنستخدمها، إذ أننا سنخوض مع كل دولة مواجهة دبلوماسية خاصة بظروف مختلفة، وإذا أعلنت عن تحركاتنا المقبلة فإنها ستفقد فعاليتها حتما".

واعتبر كار ان معاداة السامية تساوي معاداة الصهيونية مؤكدا ان هذه المقاربة ستفتح آفاقا جديدة، وستخلق أرضية مشتركة توضح امرأ مهما لطالما عرفه اليهود في العالم والداعمون للعلاقة الامريكية-الإسرائيلية القوية، بأن معاداة الصهيونية تخفي خلفها معاداة السامية.

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