تل ابيب: اتهام مقدسي بجمع معلومات حول مواقع أمنية لصالح حماس

القدس المحتلة / سما /

قدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي لائحة اتهام ضد المقدسي عبيدة العلمي، من سكان حي بيت حنينا في شمال القدس، بالتجسس والاتصال بعميل أجنبي وجمع معلومات لغرض استعمالها في العمليات الأمنية.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "عبيدة العلمي" كان على اتصال مع اثنين من نشطاء حماس، واجتمع معهم في تركيا، حيث طلبوا منه جمع معلومات وصور لمواقع أمنية استراتيجية في إسرائيل، ونقل إليهم أسماء أشخاص مشتبه في قيامهم ببيع الأراضي إلى الإسرائيليين، وتعاونهم أمنيا مع إسرائيل.

وذكرت وسائل الإعلام، أن المتهم قام بتهريب مبالغ كبيرة من الأموال وتسهيل نقله إلى المنظمة الإسلامية المتشددة. كما قام بجمع معلومات عن قواعد عسكرية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل، مع علمه بأن المعلومات كانت مخصصة لغرض النشاط العسكري من قبل حماس.

بالإضافة إلى ذلك، خلال عامي 2017 و2018، جمع المتهم مبالغ مالية من أطراف مختلفة في إسرائيل ونقلها وفقًا للتعليمات التي تلقاها من حماس في تركيا، من أجل تمويل أنشطة المنظمة، واعتبر هذه الأفعال أنها تهدف إلى الإضرار بأمن إسرائيل.

ويطالب المدعي العام بإخضاع " العلمي" للحبس بدون كفالة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.