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عجوز أسترالية تهوى تعذيب الحيوانات!

الإثنين 06 مايو 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عجوز أسترالية تهوى تعذيب الحيوانات!


وكالات / سما /

أعلنت الشرطة في أستراليا اليوم الاثنين أنه تم اتهام عجوز بتعذيب الحيوانات، بعد ما تردد عن خطفها بجعة من أحد الأنهار.

وشوهدت المرأة (73 عاما) وهي تقدم الأسماك كغذاء لبجعة في النهر بمنطقة تونكوري (300 كيلومتر تقريبا شمال سيدني) الشهر الماضي.

وذكرت الشرطة في بيان أن "المرأة أخذت البجعة بعد ذلك ووضعتها في صندوق سيارتها ، بينما كان جناحها محشورا بين غطاء وجسم الصندوق".

وأوقفت الشرطة السيارة وأجبرت المرأة على إطلاق سراح الطائر الجريح.

وقالت الشرطة إنها قامت بتفتيش منزل العجوز يوم الجمعة الماضىي، ومصادرة "مواد تتعلق بالوحشية مع الحيوانات".

وجاء في البيان أن "الشرطة عثرت أيضا على عقعق (نوع من الغربان) حبيسا وقد تم قص منقاره. وتم نقل الطائر إلى طبيب بيطري، حيث تم استخدام أسلوب القتل الرحيم معه بسبب ما لحق به من إصابات".

وقالت الشرطة إن: "الهواتف المحمولة التي تمت مصادرتها من المنزل احتوت على صور ومقاطع فيديو لحيوانات، من بينها كلب وأرنب تردد أنهما تعرضا للتشويه في مكان عام".

وسوف تمثل المرأة أمام القضاء في 22 أيار/مايو الجاري، حيث تتهمها الشرطة بالذهاب إلى أماكن عامة، واستدراج الحيوانات عبر تغذيتها قبل أن تأخذها إلى منزلها وتعذبها على مدى فترة طويلة.

وقالت الشرطة إن المرأة كانت تأخذ الحيوانات بعد ذلك إلى طبيب بيطري، وتقول إنها عثرت عليها مصابة وتطلب القتل الرحيم لها.

#الحيوانات

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