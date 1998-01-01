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الملياردير مايزاوا يبيع لوحات فنية للخروج من مأزق مالي

الإثنين 06 مايو 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملياردير مايزاوا يبيع لوحات فنية للخروج من مأزق مالي


وكالات / سما /

قال قطب الموضة الياباني يوساكو مايزاوا إنه يعتزم عرض أعمال فنية بملايين الدولارات في المزاد لأنه لا يملك المال.

وأضاف مايزاوا مؤسس موقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت والرئيس التنفيذي للموقع في تغريدة على موقع تويتر السبت، أنه يعتزم بيع عدد من القطع الفنية في مزاد لدار سوذبي في نيويورك يوم 16 مايو.

وألحق الملياردير المحب للفن بالتغريدة صورتين للوحتين إحداهما للرسام إد روشاي بسعر تقديري يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين دولار، والأخرى لوحة زهور للفنان آندي وارهول بسعر تقديري بين 1.5مليون ومليوني دولار.

وقال مايزاوا اليوم الأحد رداً على سؤال عما إذا كان بيع اللوحات يرجع إلى أنه لا يملك المال "نعم.. لا أملك المال أبداً لأنني دائماً أنفقه".

ولرجل الأعمال الياباني المحب للشهرة مغامرات شرائية سابقة من بينها شراء لوحة للفنان جان ميشيل باسكيات بسعر 110 ملايين دولار وتعاقده ليكون أول مسافر يذهب في رحلة خاصة حول القمر مع شركة سبيس إكس.

لكن طموحات مايزاوا اصطدمت بعقبات بعدما واجهت أعماله سلسلة من الصعاب حيث تراجع سعر سهم زوزو أكثر من النصف كما ضعف الوضع النقدي للموقع الإلكتروني.

#مايزاوا

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