منظمة التحرير الفلسطينية تنعى القيادي رباح مهنا

رام الله / سما /

نعت منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، القيادي الوطني الكبير، رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي وافته المنية، يوم أمس الأحد، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وقالت عشراوي، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن فلسطين فقدت مناضلا ملتزما، دافع عن الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا حتى نيل أهدافه، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتقدمت بأحر التعازي وخالص العزاء من أسرة الفقيد وعموم عائلة مهنا ومن أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأبناء شعبنا الفلسطيني بالتعازي القلبية الصادقة.