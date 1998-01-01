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10 أعراض لسرطان الفم والحلق

الإثنين 06 مايو 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 أعراض لسرطان الفم والحلق


وكالات / سما /

عد سرطان الفم والحلق نتيجة لأسلوب ‫الحياة غير الصحي، المتمثل في التدخين وشرب الخمر والعلاقات الجنسية ‫المتعددة. ومن خلال التشخيص المبكر تزداد فرص علاج سرطان الفم، في حين ‫يعد الابتعاد عن السلوك الخاطئ بمثابة درع الوقاية من هذا ‫المرض.

و‫قال البروفيسور الألماني ينس بيتر كلوسمان إن سرطان الفم والحلق ‫مصطلح عام يشمل أي ورم ينشأ في التجويف الفموي، مشيرا إلى أن الأسباب ‫الرئيسية للإصابة بسرطان الفم تتمثل في التدخين وشرب الخمر؛ حيث تؤثر ‫السموم على سطح الأغشية المخاطية مباشرة وتؤدي إلى تغيرات في المادة ‫الوراثية.

‫وأضاف مدير عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كولن الجامعي أن سرطان ‫الفم والحلق قد يرجع أيضا إلى ما يعرف بفيروس الورم الحليمي البشري ‫(HPV)، الذي يعد في الأساس سببا رئيسيا للإصابة بسرطان عنق الرحم. ‫وينتقل هذا الفيروس عبر العلاقات الجنسية المتعددة.

#سرطان الفم

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