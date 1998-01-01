5 نصائح لتكوني أنثى رقيقة

وكالات / سما /

الأنثى الحقيقية تكون متواضعة، لطيفة ورقيقة قادرة على إعطاء وتلقّي الحبّ بتوازنٍ وجمال، لا تشمت ولا تصدر أحكاماً مسبقة، فترفع من يسقط ويفشل بصبر وإخلاص، تواجه مصاعب الحياة بمرونةٍ وتعلم أنّ دروس الحياة ستجعلها أقوى.

الأنثى الحقيقية تَتْبع الحدس الذي في داخلها ليوجهها لما يجب القيام به، صادقة مع نفسها ومع الآخرين، وشجاعة في مواجهة أعمق مخاوفها، تمتلك قلبًا كبيرًا، تحبّ العطاء، وتقدّم الرّعاية، لكنّها تعلم متى تعطي وكيف تعطي ومن يستحق العطاء، وتحبّ أن تعيش في الحبّ، لأنّها تجسّد الحبّ.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح لتكوني أنثى رقيقة:

1- استخدام المكياج باعتدال:

عدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل، لأنّ المبالغة في وضع المكياج يعطي الانطباع الخاطئ عن شخصية الأنثى، فمن الجيد أن تحاول الأنثى إظهار جمالها الطبيعيّ لكي تستطيع إبراز شخصيتها الأنثوية، ولكن مع الحرص على الابتعاد عن مساحيق التجميل الثقيلة، والألوان الحادة لأحمر الشفاه.

2- الحفاظ على اللباقة:

ينبغي تحمّل الآخرين وعدم فقدان السيطرة على الأعصاب، لأنّها ليست من الصفات التي تتحلّى بها الأنثى، فعندما تحافظ على هدوئها تكون قادرة على التعامل مع الأمور بجدية بشكل يليق بسيدة محترمة، مع الحرص على عدم استخدام كلمات غير لائقة، أو رفع الصوت أثناء الحديث، ومن خلال ابتسامتها تستطيع تحقيق ما تريد دون التصرف بسوء.

3- احترام ومراعاة الآخرين:

إنّ من أهمّ الطرق لإظهار الطبيعة الأنثوية، تكون بإظهار احترامها لنفسها واحترامها للآخرين، لذا ينبغي عليها احترام معتقدات الآخرين، كما تحترم معتقداتها الشخصية، وإن استطاعت التحلّي بهذه المواصفات مع الآخرين، سيظهر الآخرون احترامهم ومراعاتهم لشخصيتها وأنوثتها.

4- التواضع:

التواضع هو المقدرة على تقبل النفس بإيجابية، والتعرّف على الصفات المتفرّدة والمتميّزة في الشخصية، باعتبارها من أجمل الصفات التي قد يتحلّى بها أيّ شخص على الإطلاق، هذه الصفة تساعد المرأة على تقبّل ذاتها وأن تكون على طبيعتها دون أن تتصنّع، كما تسمح لها بتقبّل الآخرين واختلافهم معها دون وضع أيّ مقارنة معهم.

5- الثقة بالنفس:

الرجال دائماً يعجبون بالمرأة التي تمتلك الثقة، فمن الجيد أن تُظهر هذه الثقة أمام الآخرين، وبأنّها قادرة على التعبير عن آرائها الخاصة في الحياة، ويشار إلى أنّ ابتكار أسلوب خاص بها في لباسها أو شخصيتها يعطيها مزيداً من الأنوثة، بالإضافة إلى أنّ شعورها بالراحة والثقة أثناء الحديث، والتعامل مع الآخرين سيجعل منها أنثى جذّابة أكثر.