نصائح سريعة لنظام غذائي صحي في رمضان

وكالات / سما /

مع بداية شهر رمضان المبارك هذه السنة، هناك العديد من الأشخاص الذين يستغلون الأمر لاتباع نظام غذائي صحي ومفيد يساعد في تنظيف الجسم وخسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة.

هناك مجموعة من النصائح التي يقدمها خبراء التغذية للصائمين ولكل من يرغب في خسارة الوزن الزائد، بحسب مجلة (لها) إليكم أبرزها:

- شرب كافية من الماء والعصائر الطبيعية لتجنب الجفاف وإزالة السموم من الجهاز الهضمي.

- تجنب قدر الامكان المقليات واﻷكل الحار لحماية المعدة من عسر الهضم والثقل وزيادة الوزن.

- ينصح باستبدال الحلويات الرمضانية الغنية بالدهون، بالحلويات الأخرى المنخفضة السعرات الحرارية مثل المهلبية والكاتو والكيك.

- يفضل أكل اﻷطعمة بطيئة الهضم في السحور مثل الفول المدمس البطاطس المسلوقة بقشرتها لتجنب الشعور بالجوع خلال النهار

- تناول اللبن الزبادي والفاكهة في السحور، خاصة التفاح بقشرته يعطي شعوراً بالشبع أثناء الصيام.