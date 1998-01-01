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ناسا تخشى على الأرض من "الكويكب القاتل"

الإثنين 06 مايو 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناسا تخشى على الأرض من "الكويكب القاتل"


وكالات / سما /

شدد مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، جيم برايدنستاين، على ضرورة أخذ مخاطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض على محمل الجد، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وحذر برايدنستاين من خطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض في حال "لم يتم حماية كوكبنا بشكل أفضل وتقوية دفاعاته".

ويأتي هذا التحذير في وقت بدأت فيه وكالة الفضاء مشاركتها في مؤتمر الدفاع عن الكواكب بواشنطن، إذ يرتكز بالأساس على كشف المخاطر التي تشكلها الكويكبات على عالمنا.

وقال مدير "ناسا" إن التحذيرات المماثلة غالبا ما كانت تكون محط تسلية وسخرية، مضيفا "حان الوقت لأخذها على محمل الجد.. التهديدات حقيقية".

وتابع "يجب اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، من خلال تغيير مسار الكويكب الذي يشكل خطرا أو إخلاء المنطقة التي يمكن أن يقع فيها الاصطدام".

وأوضح "علينا أن نتأكد من أن الناس يدركون أن الأمر لا يتعلق بأفلام هوليوود.. يتعلق الأمر في نهاية المطاف بحماية الكوكب الوحيد الذي نعيش على متنه، وهو كوكب الأرض".

#ناسا

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