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غانتس وساعر: لا انجازات لاسرائيل في وقف النار ونتنياهو يريد تكريس فصل غزة عن الضفة

الإثنين 06 مايو 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس وساعر: لا انجازات لاسرائيل في وقف النار ونتنياهو يريد تكريس فصل غزة عن الضفة


القدس المحتلة/سما/

انتقد عضو الكنيست عن حزب الليكود، غدعون ساعر، اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم، الإثنين. وكتب في حسابه في "تويتر" أن "وقف إطلاق النار، في الظروف التي جرى فيها التوصل إليه، يخلو من إنجازات لإسرائيل. والفترات الزمنية بين جولات الهجمات العنيفة على إسرائيل ومواطنيها أخذت تقصر والمنظمات الإرهابية في غزة تزداد قواتها. والحرب لم تُمنع وإنما أرجئت".

كذلك وجه رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، انتقادات مشابهة. "لقد تم إطلاق قرابة 700 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط جرحى كثيرون وأربعة قتلى، جميعهم بسبب فقدان الردع، وانتهت باستسلام آخر لابتزاز حماس والمنظمات الإرهابية". وأضاف أن "كل ما فعلته الحكومة، مرة أخرى، هو وضع الحرب القادمة أمامنا. وينبغي أن نتوقع أنه إذا استؤنفت النيران سيكون الرد خطيرا وإذا جرى الحفاظ على الهدوء أن يستغل لتقدم حقيقي لعملية سياسية تقود إلى إعادة جثتي شهيدينا ومفقودينا من أجل ضمان هدوء واستقرار طويل الأمد". ويشار إلى غانتس متهم بارتكاب جرائم حرب كرئيس لأركان الجيش الإسرائيلي أثناء العدوان على غزة في العام 2014.

ولفت المحلل السياسي في القناة 12 التلفزيونية، أمنون أبراموفيتش، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال بشكل صريح إن سياسته تجاه غزة تقضي بتكريس الانفصال الفلسطيني الداخلي، بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة وفتح التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في رام الله، وإن هذه السياسة هي التي توجه الحكومة الإسرائيلية.

من جانبها، قالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، من حزب العمل، إنه "أرحب بكل قطرة دم لم تُرق. ومن دون رؤية سياسية ومن دون إستراتيجية، تدق الساعة نحو الجولة القادمة".

وأعلن مسؤولون فلسطينيون ومصدر مصري عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة الأمم المتحدة ومصر وقطر، دخل حيز التنفيذ عن الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول فلسطيني قوله إن "وقف إطلاق النار تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة". وأوضح أن من بين الخطوات "سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلاً، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير".

من جهته، قال وسام زغبر، المسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غزة إن "اتفاق وقف إطلاق النار، يشمل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتزام الاحتلال بتنفيذ اجراءات تخفيف الحصار بما فيها فتح المعابر".

#غانتس #ساعر #وقف اطلاق النار

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