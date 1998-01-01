رسمياً .. صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

رام الله / سما /

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم رسمياً عن تتويج النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف نادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أبريل الماضي بفضل تصويت الجمهور.

وقدم محمد صلاح أداءاً رائعاً برفقة فريقه ليفربول في شهر ألريل الماضي، حيث كان جزءا كبيراً من نتائج الردز الجيدة هذا الموسم التي تقوده الآن لمنافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج حتى الجولة الأخيرة.

وحصل محمد صلاح على جائزة لاعب شهر أبريل متفوقاً على كلاً من الإسباني ديفيد دي خيا، ماركوس راشفورد، بول بوجبا لاعبي مانشستر يونايتد، تروى ديني من واتفورد والألماني ليروى ساني مهاجم مانشستر سيتي.

وخاض محمد صلاح 4 مباريات مع ليفربول فاز الردز في جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي، نجح بإحراز 4 أهداف والحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة مرتين.

وحقق محمد صلاح هذه المرة جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة السادسة له منذ انتقاله إلى ليفربول صيف عام 2017 قادماً من فريق العاصمة الإيطالية روما مقابل صفقة وصلت قيمتها إلى 34 مليون جنية استرليني.