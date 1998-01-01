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فيديو.. ماريانو يتألق ويقود ريال مدريد للفوز ضد فياريال

الإثنين 06 مايو 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ماريانو يتألق ويقود ريال مدريد للفوز ضد فياريال


وكالات / سما /

استغل المهاجم ماريانو دياز لاعب نادي ريال مدريد، غياب زميله الفرنسي كريم بنزيما الذي تعرض لإصابة قوية، ليقود فريقه للفوز ضد نادي فياريال في بطولة الدوري الإسباني بفضل تألقه وأهدافه الحاسمة.

 

وفاز نادي ريال مدريد مساء اليوم الأحد، على حساب نادي فياريال بنتيجة 3-2، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وبدأ المهاجم المتألق ماريانو دياز بالتسجيل لنادي ريال مدريد بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة انطلاق اللقاء، ليعادل جيرارد مورينو النتيجة لصالح نادي فياريال في الدقيقة 11، قبل أن يتقدم خيسوس فاييخو للفريق الملكي مجدداً في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 49، نجح ماريانو دياز صاحب الـ49 في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لصالح نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد في مرمى فياريال، وقلص خاومي كوستا الفارق بهدف للغواصات الصفراء في الدقيقة 94.

وبهذا الفوز يستمر نادي ريال مدريد في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما توقف رصيد نادي فياريال عند النقطة 40 في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة ببطولة الدوري الإسباني، خطف نادي خيتافي المركز الرابع بالفوز على حساب نادي جيرونا بنتيجة 2-0، بينما خسر ريال بيتيس من إيبار بهدف نظيف.

#ماريانو دياز #ريال مدريد #فياريال

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