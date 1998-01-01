المجلس الوطني ينعى رباح مهنا

رام الله / سما /

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الاثنين، المناضل رباح مهنا عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي وافته المنية أمس، بعد حياة حافلة بالنضال الوطني الصلب.

وتقدم الزعنون في بيان نعى فيه عضو المجلس الوطني مهنا، من أسرة الفقيد وعائلته الكبيرة، ومن الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي مقدمتهم أمينها العام المناضل الأسير أحمد سعدات، ومن نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويدخله واسع جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.