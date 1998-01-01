  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الوطني ينعى رباح مهنا

الإثنين 06 مايو 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني ينعى رباح مهنا


رام الله / سما /

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الاثنين، المناضل رباح مهنا عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي وافته المنية أمس، بعد حياة حافلة بالنضال الوطني الصلب.

وتقدم الزعنون في بيان نعى فيه عضو المجلس الوطني مهنا، من أسرة الفقيد وعائلته الكبيرة، ومن الرفاق في الجبهة الشعبية  لتحرير فلسطين وفي مقدمتهم أمينها العام المناضل الأسير أحمد سعدات، ومن نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويدخله واسع جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

#المجلس الوطني

الأكثر قراءة اليوم

الفصائل بغزة تبعث برسالة للمخابرات العامة المصرية مفادها..

قناة عبرية تزعم تنفيذ حماس لأول هجوم صاروخي من الجو في غزة

الاعلام العبري: نقترب من وقف اطلاق نار بين إسرائيل وحماس خلال ساعات

الرئيس: ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان.. وهذا ما اتمناه من حماس!

كتائب القسام حاولت تنفيذ عمليتين عبر الطوافات.. تعرف على التفاصيل

مصدر دبلوماسي دولي: قطر تجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد بغزة وتثبيت التفاهمات

وفاة الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو: وجهنا ضربة لحماس والجهاد والمعركة لم تنته بعد ونستعد للاستمرار بها

انتشال

انتشال شهيدين ارتقيا أمس في استهداف شمال القطاع

أهم بنود "اتفاق التهدئة" الجديد بين "غزة" و"إسرائيل"

قصف

استياء إسرائيلي واسع من مشاهد الدمار الكبير في المستوطنات وانتقادات لاذعة لنتنياهو

غزة: هدوء حذر في أعقاب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار ابتداء من فجر اليوم