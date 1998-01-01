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غزة تشيّع عددًا من شهدائها

الإثنين 06 مايو 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تشيّع عددًا من شهدائها


غزة / سما /

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الاثنين، جثامين عدد من الشهداء الذين ارتقوا يوم أمس في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلقت مواكب التشييع من عدد من المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع، ووسطه، باتجاه منازل الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

وتم نقل جثامين الشهداء إلى مساجد مختلفة لأداء صلاة الجنازة عليهم، حيث سيتم دفنهم في مقابر الشهداء بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 27 مواطنًا حسب إحصائية وزارة الصحة، من بينهم طفل ورضيعان وجنينان وأربع سيّدات، فيما أصيب 154 مواطنًا.

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