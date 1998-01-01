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مزاعم إسرائيلية: حماس والجهاد أوقفتا إطلاق النار بمبادرة ذاتية

الإثنين 06 مايو 2019 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزاعم إسرائيلية: حماس والجهاد أوقفتا إطلاق النار بمبادرة ذاتية


القدس المحتلة / سما /

زعم مصدر أمني إسرائيلي رسمي، اليوم الاثنين، أن حماس والجهاد الإسلامي أوقفتا إطلاق النار بمبادرة ذاتية، وهو الأمر الذي قال إنه فاجأ المسؤولين الأمنيين والعسكريين وحتى المستوى السياسي في إسرائيل.

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي في تصريحات أوردها موقع يديعوت أحرونوت، إن حماس والجهاد فهمتا أن قواعد اللعبة تغيّرت وبالتالي أوقفوا إطلاق النار لوحدهم.

فيما قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن العملية لم تنته وتتطلب الصبر، ولا يزال الجيش يتابع الأوضاع ومستعد للتعامل مع جميع السيناريوهات.

وأكد على أن الهدف إعادة الأمن والسلام لسكان مستوطنات غلاف غزة. مشيرًا إلى أنه تم مهاجمة 350 هدفًا وتم ضرب قادة ونشطاء من الفصائل وتدمير مبانٍ تستخدم من قبل المنظمات بغزة.

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