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فيديو.. الرعب يضرب مدافع صربي باحتفالات الدوري الروسي

الإثنين 06 مايو 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الرعب يضرب مدافع صربي باحتفالات الدوري الروسي


وكالات / سما /

سيطرت حالة من الرعب على الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، خلال احتفالات فريقه زينيت سان بطرسبورغ ببطولة الدوري الروسي.

وفاز زينيت بالدوري الروسي للمرة الخامسة في تاريخه، عقب التعادل مع أخمات غروزني (1-1)، في الجولة الـ27 من المسابقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعبي زينيت خلال الاحتفال ببطولة الدوري الروسي عقب مباراة أخمات جروزني السبت.

وأظهر الفيديو لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق وهو يشعر بحالة من الخوف, بسبب إشعال الشماريخ بشكل قوي من قبل الجماهير احتفالا بالفوز ببطولة الدوري الروسي.

وانتقل إيفانوفيتش إلى النادي الروسي قادما من تشيلسي في شتاء 2017، وبات من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق منذ ذلك الحين.

وشارك إيفانوفيتش مع زينيت في 40 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

#الدوري الروسي

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