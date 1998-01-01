  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بروتوكول تقليدي يمنع محمد صلاح من المشاركة امام برشلونة

الإثنين 06 مايو 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بروتوكول تقليدي يمنع محمد صلاح من المشاركة امام برشلونة


وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن عدم قدرة النجم المصري محمد صلاح على المشاركة في مباراة فريقه ليفربول ضد برشلونة يوم غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وتعرض صلاح لإصابة خلال مباراة نيوكاسل يونايتد التي انتصر بها ليفربول بشق الأنفس، وذلك أثر اصطدامه القوي بالحارس دوبرافكا الذي كان يحاول إبعاد الكرة.

وقد أثارت إصابة صلاح الذعر لدى عشاقه في منطقتنا العربية وجميع أنحاء العالم، لأنه فقد الوعي للحظات، قبل أن يغادر أرض الملعبة على النقالة وهو يبكي.

وأكدت العديد من المصادر على أن الفرعون المصري عانى من ارتجاج بسيط في المخ، وكانت حالته مستقرة بعد انتهاء المباراة، وتوجه إلى حافلة النادي سيراً على الأقدام واحتفل مع زملائه بالفوز بدون أية مشاكل.

لكن الصحيفة الكاتالونية أوضحت أن الأطباء في إنجلترا يتبعون بروتوكولات معينة فيما يخص إصابات الرأس، وتتضمن منح الشخص راحة  لمدة 6 أيام على الأقل دون ممارسة أي عمل، وبالتالي فإن صلاح لن يشارك أمام برشلونة يوم غد في حال التزم اللاعب والنادي بهذا البروتوكول.

وأضحت الصحيفة ذاتها أن صلاح سيخضع لفحوصات طبية اليوم الاثنين لتحديد بدقة إن كان سيشارك أمام البرسا أم لا، لكن يبقى خيار مشاركته مستبعداً، وعلى الأغلب سنشاهد أيضاً غياب روبيرتو فيرمينو الذي يعاني هو الآخر من إصابة عضلية.

#محمد صلاح #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

الفصائل بغزة تبعث برسالة للمخابرات العامة المصرية مفادها..

قناة عبرية تزعم تنفيذ حماس لأول هجوم صاروخي من الجو في غزة

الاعلام العبري: نقترب من وقف اطلاق نار بين إسرائيل وحماس خلال ساعات

الرئيس: ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان.. وهذا ما اتمناه من حماس!

كتائب القسام حاولت تنفيذ عمليتين عبر الطوافات.. تعرف على التفاصيل

مصدر دبلوماسي دولي: قطر تجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد بغزة وتثبيت التفاهمات

وفاة الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو: وجهنا ضربة لحماس والجهاد والمعركة لم تنته بعد ونستعد للاستمرار بها

انتشال

انتشال شهيدين ارتقيا أمس في استهداف شمال القطاع

أهم بنود "اتفاق التهدئة" الجديد بين "غزة" و"إسرائيل"

قصف

استياء إسرائيلي واسع من مشاهد الدمار الكبير في المستوطنات وانتقادات لاذعة لنتنياهو

غزة: هدوء حذر في أعقاب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار ابتداء من فجر اليوم