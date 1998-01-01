بروتوكول تقليدي يمنع محمد صلاح من المشاركة امام برشلونة

وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن عدم قدرة النجم المصري محمد صلاح على المشاركة في مباراة فريقه ليفربول ضد برشلونة يوم غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض صلاح لإصابة خلال مباراة نيوكاسل يونايتد التي انتصر بها ليفربول بشق الأنفس، وذلك أثر اصطدامه القوي بالحارس دوبرافكا الذي كان يحاول إبعاد الكرة.

وقد أثارت إصابة صلاح الذعر لدى عشاقه في منطقتنا العربية وجميع أنحاء العالم، لأنه فقد الوعي للحظات، قبل أن يغادر أرض الملعبة على النقالة وهو يبكي.

وأكدت العديد من المصادر على أن الفرعون المصري عانى من ارتجاج بسيط في المخ، وكانت حالته مستقرة بعد انتهاء المباراة، وتوجه إلى حافلة النادي سيراً على الأقدام واحتفل مع زملائه بالفوز بدون أية مشاكل.

لكن الصحيفة الكاتالونية أوضحت أن الأطباء في إنجلترا يتبعون بروتوكولات معينة فيما يخص إصابات الرأس، وتتضمن منح الشخص راحة لمدة 6 أيام على الأقل دون ممارسة أي عمل، وبالتالي فإن صلاح لن يشارك أمام برشلونة يوم غد في حال التزم اللاعب والنادي بهذا البروتوكول.

وأضحت الصحيفة ذاتها أن صلاح سيخضع لفحوصات طبية اليوم الاثنين لتحديد بدقة إن كان سيشارك أمام البرسا أم لا، لكن يبقى خيار مشاركته مستبعداً، وعلى الأغلب سنشاهد أيضاً غياب روبيرتو فيرمينو الذي يعاني هو الآخر من إصابة عضلية.