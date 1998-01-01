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نيمار يبحث عن طريقة للرحيل وريال مدريد يعود للواجهة

الإثنين 06 مايو 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يبحث عن طريقة للرحيل وريال مدريد يعود للواجهة


وكالات / سما /

يعمل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جاهداً في الوقت الحالي للرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي ، بسبب الملل الذي أصابه في الفترة الماضية.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان منذ الأسبوع الماضي ، وحشد كل من حوله لإيجاد طريقة مناسبة للخروج في الصيف القادم ، وريال مدريد الوجهة المتوقعة له.

وقالت صحيفة “كونفيدينشال” الإسبانية أن نيمار سئم من الأحداث الأخيرة والذي شارك فيها ، كذلك نتائج الفريق ، ليعيد النظر في مستقبله من جديد.

ويوجد بند يسمح لنيمار بالرحيل عن سان جيرمان في عام 2020 فقط مقابل 170 مليون يورو ، مع الذكر أن النادي وقع معه مقابل 222 مليون يورو من برشلونة في عام 2017.

وأضاف المصدر أن ممثل نيمار فاجنر ريبيرو كان في مدريد قبل بضعة أيام ، والتقى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، وهو الشخص الذي نقل روبينيو إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وقد يسمح سان جيرمان لنيمار بالرحيل في حال تعرض لعقوبات من قانون اللعب المالي النظيف.

#نيمار #ريال مدريد

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