  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان

الإثنين 06 مايو 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى في أول أيام رمضان


القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى، في أول أيام شهر رمضان، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، التي انتشرت في ساحات الحرم لتأمين اقتحاماتهم.

وأوضحت دائرة الأوقاف في القدس، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في الساحات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم أدوا صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من باب السلسلة.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال منع العديد من الفلسطينيين من دخول الأقصى، كما تواصل فرض إجراءات مشددة عند أبوابه ونصب الحواجز العسكرية في القدس القديمة عند الطرقات المؤدية للمسجد.

وكان مئات المقدسيين قد أدوا الليلة الماضية صلاة التراويح برحاب الأقصى بعد اعلان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن بدء صوم شهر رمضان بدءا من اليوم.

#مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

الفصائل بغزة تبعث برسالة للمخابرات العامة المصرية مفادها..

قناة عبرية تزعم تنفيذ حماس لأول هجوم صاروخي من الجو في غزة

الاعلام العبري: نقترب من وقف اطلاق نار بين إسرائيل وحماس خلال ساعات

الرئيس: ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان.. وهذا ما اتمناه من حماس!

مصدر دبلوماسي دولي: قطر تجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد بغزة وتثبيت التفاهمات

وفاة الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية

بالفيديو.. القسام يدمر جيب عسكري شمال القطاع

الأخبار الرئيسية

أهم بنود "اتفاق التهدئة" الجديد بين "غزة" و"إسرائيل"

قصف

استياء إسرائيلي واسع من مشاهد الدمار الكبير في المستوطنات وانتقادات لاذعة لنتنياهو

غزة: هدوء حذر في أعقاب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار ابتداء من فجر اليوم

الاحتلال: اطلاق 600 صاروخ نحو جنوب إسرائيل والجيش استهدف 320 موقعا في غزة

قصف

بالاسماء.. 17 شهيدا في قصف اسرائيلي لغزة ومقتل 4 مستوطنين جراء قصف المقاومة