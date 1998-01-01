قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 11 مواطناً من الضفة، رافق ذلك اعتداءات، وتسليم بلاغات لمواطنين آخرين لمقابلة مخابراتها.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم وهم: ربحي عدنان حنون (21 عاماً)، وهشام رياض فريج (23 عاماً)، وأنس محمود جيوسي، وأُسيمري عاهد فوازعة (28 عاماً)، وبشار محمود محمد فوازعة (28 عاماً).

كما اعتقلت من القدس ثلاثة شبان عرف منهم: عمار عليان (24 عاماً)، ويزن عبيد وكلاهما من بلدة العيسوية، إضافة إلى شاب آخر اعتدت عليه شرطة الاحتلال عقب صلاة التراويح واعتقله لاحقاً ولم تعرف هويته بعد.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي المواطن معاذ عبد الناصر حامد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله، وحسام عاطف سويلم (24 عاماً) من مخيم العروب بالخليل، ومحمد تيسير دراس من محافظة أريحا.